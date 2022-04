Attacco, Lautaro via? Spazio per Lukaku+Dybala. “Se il Toro resta occhio a 3 nomi per il colpo”

ran parte delle mosse in attacco dell'Inter nella prossima sessione estiva di campagna acquisti dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez

Gran parte delle mosse in attacco dell'Inter nella prossima sessione estiva di campagna acquisti dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez. Che, pur fresco di rinnovo fino al 2026, ha molte richieste all'estero e non è escluso che i nerazzurri valutino offerte importanti. In caso di partenza, scrive la Gazzetta dello Sport, non è aleatoria l'ipotesi di un doppio colpo Lukaku-Dybala. In caso di permanenza del Toro, invece, cambierebbero le prospettive. Occhio soprattutto a tre nomi: