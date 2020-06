Sky – Mercato Inter, su Kumbulla irrompe la Lazio: fissato appuntamento con il Verona

Sembrava una questione tra Juventus e Inter. Ora, però, su Marash Kumbulla irrompe con forza la Lazio. A riportarlo è Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Secondo l’esperto di mercato, infatti, ci sarebbe stato un contatto telefonico tra Claudio Lotito, presidente biancoceleste, e Maurizio Setti, suo omologo del Verona, per fissare un appuntamento nei prossimi giorni e provare a trovare un’intesa per il giocatore. I due club hanno un ottimo rapporto e, con Juve e Inter in stand-by, Kumbulla si avvicina alla Lazio…

(Fonte: Sky Sport)