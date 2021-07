CorSera – Lazzari-Inter? Decide Sarri. Ha già fissato “il provino” del giocatore

Il tecnico della Lazio proverà se il calciatore può adattarsi da esterno nella difesa a quattro. Con Inzaghi ha giocato diversamente

E il problema è nelle sue caratteristiche. Per anni ha giocato da esterno con la difesa a tre alle spalle e fa fatica ad adattarsi al 4-3-3 che è lo schema usato da Mancini in Nazionale ma pure quello di Sarri che però non ha escluso ancora che il calciatore possa restare nella sua rosa. Stando a quanto sostiene il quotidiano l'allenatore vorrebbe provarlo sulla fascia nella difesa a quattro. Lo farà cominciare a lavorare in quella posizione ad Auronzo di Cadore, dove si terrà il ritiro della Lazio. E lì Lazzari si giocherà il futuro al club biancoceleste. Il tecnico valuterà la sua utilità nel modulo che ha in testa. Altrimenti potrà arrivare la cessione.