Sky – Lukaku, nuova offerta Inter: 7 mln + bonus. Al giocatore 7,5 mln netti

Nuova controproposta nerazzurra per il Chelsea: il club prova a limare le cifre per riportare il belga a Milano

Una nuova offerta per il Chelsea. Da cinque mln + bonus per il prestito di Lukaku, prima proposta nerazzurra, era arrivata la richiesta di 10 mln + bonus da parte del club londinese per lasciar partire il calciatore. Starebbe arrivando in queste una nuova proposta per il club inglese, da quanto spiegano a Skysport. Al di là della cifra finale la sensazione è che si va verso la chiusura dell'operazione. Il giocatore è stato pagato 115 mln di euro un anno fa e il belga costa al club londinese sui 50 mln all'anno tra ammortamento e stipendio.