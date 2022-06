Antonello: “Lukaku-Dybala? Tutto si può fare se sostenibile. Per Romelu cercheremo di…”

«Stadio? In questo momento Inter e Milan stanno cercando di predisporre una relazione integrativa al fascicolo già depositato per permettere poi lo svolgimento del dibattito pubblico. Il Comune di Milano ha appena nominato come responsabile il dottor Pillon. Ci sono stati contatti informali, nelle prossime settimane ci saranno riunioni ufficiali. Nel frattempo i nostri consulenti sono al lavoro per la disposizione del dossier». Intervenuto alla presentazione della Milano Jumping Cup 2022 che si è tenuta a Palazzo Marino, a Milano, Alessandro Antonello è tornato - parlando con i giornalisti - a fare un punto sulla costruzione del nuovo stadio.