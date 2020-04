Tuttosport conferma: “Pogba, Inter in piena corsa. E soprattutto perché Marotta ha…”

L’Inter è in piena corsa per Paul Pogba. Quella che sembrava solo una voce di mercato si sta trasformando in una pista concreta. La conferma arriva dall’edizione odierna di Tuttosport, che scrive:

“Pogba è il primo a sapere che la Juventus lo rivuole con sé, che Zinedine Zidane farebbe carte false pur di averlo al Real Madrid, che il dt Leonardo aspira a rafforzare il centrocampo del PSG innestando una pianta non ancora sbocciata completamente. Ultime due variabili: il ruolo di Mino Raiola, che con la Juve ha un rapporto speciale; il feeling tra Beppe Marotta e Woodward, per cui l’Inter va considerata in piena corsa“.

