Matthaus: “Ginter? I migliori dovrebbero sempre giocare. Meglio per lui andare via subito”

Ospite del programma Sky90, Lothar Matthaus, ex numero 10 dell'Inter e oggi commentatore tv in Germania, ha affrontato il tema Ginter, spedito in panchina da Adi Hutter, tecnico del Borussia Moenchengladbach, in occasione della sfida di ieri contro il Bayer Leverkusen. Alla base della decisione, secondo quanto riportato in Germania, ci sarebbe la volontà di cedere subito il calciatore (che si libera a parametro zero al termine della stagione e finito nel mirino dell'Inter). Questa l'idea di Matthaus:

"Sono nel bel mezzo di una battaglia per non retrocedere. Se non se ne sono ancora accorti, glielo dirò di nuovo. Sono solo quattro punti sopra la zona retrocessione. Bisogna stare attenti. La settimana scorsa Ginter ha giocato molto bene nel 2-1 di Monaco. E all'improvviso il giocatore si è seduto in panchina perché con il Borussia non si vede un futuro insieme. Per me, i migliori devono sempre giocare, soprattutto in una situazione così difficile. Credo che una separazione anticipata sia la cosa migliore per tutte le parti. Se fossi al comando del Borussia Dortmund - ma non lo sono - mi occuperei di Ginter e Zakaria perché credo che potrebbero entrambi rafforzare una squadra come il Borussia Dortmund".