Un ex calciatore inglese spiega dove e quando l'attaccante norvegese giocherà, una volta lasciato il City
VIDEO / Haaland: "Esposito? Non so molto di lui, ma se gioca per Inter e Italia..."
Erling Haaland saluterà il Manchester City? Secondo i rumors di mercato sì. Anzi, secondo la leggenda del calcio inglese Gary Neville l'attaccante norvegese è destinato ad un trasferimento che darà spettacolo: CONTINUA A LEGGERE.
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