Siamo a metà novembre, ma già impazzano le indiscrezioni sui movimenti delle grandi squadre italiane
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Siamo a metà novembre, ma già impazzano le indiscrezioni sui movimenti delle grandi squadre italiane in vista del prossimo mercato di gennaio. Il Milan, per esempio, è dato sulle tracce di Endrick, che potrebbe lasciare il Real Madrid per giocare di più.
Ma qualcuno, come riferisce Tuttosport, sussurra che sull'attaccante brasiliano ci sia anche l'Inter:
"Endrick, però, dopo aver smaltito un infortunio a inizio stagione, rimane ai margini. Vuole giocare, come accaduto a metà della scorsa annata quando da gennaio andò al Lione e con Fonseca mise insieme 8 gol e 8 assist in 21 partite. Proprio Fonseca oggi lo riprenderebbe subito allo Sporting Lisbona, ma così come il tecnico portoghese lo bramano ancora la Roma, in Italia si sussurrano anche Juventus e Inter".
(Fonte: Tuttosport)
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