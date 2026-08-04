GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Orazio Accomando, esperto di mercato di Mediaset, ha parlato così della ricerca dell'esterno di casa Inter: ecco le ultimissime.

"L’Inter lavora a diversi obiettivi: sondaggio concreto per Nico Gonzalez della Juventus. Ho chiesto informazioni ma sia lato Juve che Inter risulta complicata. Il club bianconero lo vuole cedere solo a titolo definitivo.

L’Inter ha sondato nuovamente anche Moussa Diaby, valutato già a gennaio scorso, ma il Bayer Leverkusen attacca forte per lui. Un colpo in quella corsia l’Inter lo farà", ha spiegato.