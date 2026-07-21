C'è un nome su tutti in cima alla lista dei dirigenti dell'Inter per rinforzare la difesa di Cristian Chivu: contatti in corso per il colpo.

Alessandro Cosattini
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VIDEO FCIN1908 / Inter, squadra a lavoro a Donaueschingen: torello ad alta intensità

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C'è un nome su tutti in cima alla lista dei dirigenti dell'Inter per rinforzare la difesa di Cristian Chivu. E i contatti sono in corso anche in queste ore tra le parti, sottolinea Orazio Accomando di Sportmediaset.

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Ecco le ultimissime: "Inter, nuovi contatti per il Cuti Romero. L’argentino è il preferito per il ruolo di centrale difensivo", ha scritto su X.

L'Inter si è informata su Romero, calciatore del Tottenham e dell'Argentina
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Dialoghi in corso, c'è la volontà di provare ad arrivare al difensore centrale di proprietà del Tottenham e reduce dal Mondiale proprio con l'Argentina del capitano nerazzurro Lautaro Martinez.

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