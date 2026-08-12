GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così del possibile passaggio alla Roma di Luis Henrique dall'Inter: "Roma e Inter sono d'accordo per il trasferimento di Luis Henrique.

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Manca solo l'ok del giocatore. Mi sembra una trattativa indirizzata bene", ha detto.