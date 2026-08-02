Il Monza ieri ha ufficializzato Akinsanmiro ma potrebbe affondare il colpo per un altro nerazzurro in uscita
VIDEO FCIN1908 / Inter, Akinsanmiro ad un passo dal Monza: visite effettuate, l’arrivo a Monzello
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Yanis Massolin non ha preso parte alla trasferta di Hong Kong dell'Inter per un problema muscolare. Il classe 2002, preso dal Modena a gennaio 2026 ma arrivato ufficialmente solo in estate, potrebbe però lasciare l'Inter durante questa finestra di mercato.
In attesa che recuperi appieno la forma fisica, Massolin è finito nel mirino del Monza, che intanto sabato 1 agosto ha ufficializzato Akinsanmiro sempre dall'Inter per 7,5 mln di euro più il 10% sulla rivendita che rimane in mano all'Inter.
"Il Monza punta a fare shopping a Milano: nel mirino Terracciano (Milan) e Massolin (Inter)", si legge invece su Tuttosport. Da vedere se poi il club brianzolo affonderà il colpo e l'eventuale presa di posizione dell'Inter.
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