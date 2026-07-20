Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Simone Inzaghi ha fatto il nome di Alessandro Bastoni alla dirigenza dell’Al-Hilal come obiettivo di mercato per questa estate. L’ex allenatore dell’Inter, ora alla guida del club saudita, vorrebbe di nuovo lavorare con il difensore nerazzurro. Ecco quanto trapela dal ritiro in Germania dell’Inter, secondo calciomercato.com.

Getty

“L'Inter ad oggi sta "proteggendo" Bastoni. Lo sta coccolando all'interno del suo ritiro in Germania facendolo concentrare solo ed esclusivamente sul campo. Il difensore classe 1999 è considerato un perno centrale per la stagione 2026/2027 e non c'è la volontà di lasciarlo partire.

Getty

Certo, davanti ad un'offerta monstre da 70 milioni di euro, la stessa richiesta al Barcellona, da Viale della Liberazione potrebbero arrivare imput differenti”, si legge sul sito. È questa la cifra dunque che potrebbe far vacillare i dirigenti nerazzurri per Bastoni.