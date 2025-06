Nelle ultime ore si sono fatti diversi nomi per la panchina dell'Inter qualora Inzaghi decidesse di lasciare: il punto di Sky Sport

Matteo Pifferi Redattore 2 giugno - 19:19

È programmato per domani l'incontro decisivo e risolutorio tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter. La società si aspetta una risposta definitiva dal tecnico, corteggiato dall'Arabia Saudita.

Nelle ultime ore si sono fatti diversi nomi per la panchina dell'Inter qualora Inzaghi decidesse di lasciare. Luca Marchetti, esperto di mercato, a Sky Sport riduce la corsa a due: "Non dovesse rimanere Inzaghi, da quello che abbiamo capito ci sono due nomi che rimbalzano nella sede dell'Inter, Fabregas e De Zerbi con una traiettoria disegnata per entrambi, sono allenatori già formati ma entrambi sotto contratto. De Zerbi ha una clausola di uscita valida per i primi giorni di giugno di circa 6 mln di euro.

La differenza è che De Zerbi ha già maturato un'esperienza superiore, ha diverse panchine in più di Fabregas che ha fatto molto bene al Como. Dovesse arrivare la separazione con Inzaghi, la scelta del nuovo allenatore dovrebbe arrivare in tempi brevi sia perché i due allenatori hanno un contratto sia perché l'Inter dovrà partire per il Mondiale per Club".

Marchetti, sempre a Sky Sport, ha aggiunto anche due nomi per l'attacco dell'Inter: "Bonny piace all'Inter ma nessun passo concreto per ora. Per le sue caratteristiche mostrate nel Parma, in Serie A, ha meravigliato i dirigenti nerazzurri, un nome che possiamo mettere nei radar è anche David del Lille"