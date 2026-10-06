Dietro la scelta estiva di John Stones di vestire la maglia dell'Inter. Così Fabrizio Romano durante la finestra di mercato sul suo canale YouTube ha svelato un interessante aneddoto sul centrale inglese.

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“Stones aveva le chiamate anche di Chelsea e Arsenal. Lui ha dato priorità all’Italia e all’Inter e mi hanno raccontato che il club nerazzurro lo ha fatto sentire importante anche a livello di modulo, come stile di gioco, al centro di una difesa a 3. Stones ha scelto l’Inter, l’Inter ha scelto Stones”, ha spiegato Romano.