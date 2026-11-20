Ai microfoni del podcast de La Gazzetta dello Sport "La Tripletta", Gioele Anelli, giornalista della Rosea, ha parlato così del futuro di Hakan Calhanoglu
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Intervenuto ai microfoni del podcast de La Gazzetta dello Sport "La Tripletta", Gioele Anelli, giornalista della Rosea, ha parlato così del futuro di Hakan Calhanoglu.
"Sì, lo vedrei ancora all'Inter: i livelli sono alti, aspetterei prima di tornare in patria o andare in Arabia Saudita. Solet? L'abbiamo avvicinato tante volte all'Inter, potrebbe essere un difensore da Inter effettivamente con onestà. Altrimenti sarebbe un difensore da Premier".
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