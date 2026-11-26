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Le prestazioni di Gustavo Varela hanno catturato l'attenzione delle big, ma non solo in Italia. Se Inter, Juventus e Napoli hanno messo gli occhi su di lui, infatti, anche all'estero i suoi 11 gol in altrettante partite di campionato contro il Monza non sono passati inosservati.

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Secondo quanto riferisce AS, oltre a club di Premier League come Arsenal e Manchester United, anche l'Atletico Madrid si sarebbe mosso per l'attaccante portoghese:

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"L'Atlético Madrid sta seguendo con attenzione il panorama calcistico europeo. E c'è un nome che sta facendo parlare di sé in Italia, un nome che Alemany tiene d'occhio: Gustavo Varela. Il centravanti ventunenne del Monza sta disputando una stagione fantastica con il club italiano. Secondo indiscrezioni provenienti dall'Italia, il suo attuale club potrebbe negoziare il trasferimento del promettente attaccante per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Vedremo cosa succederà nella prossima finestra di mercato invernale, dato che l'attaccante ha suscitato un notevole interesse".

(Fonte: AS)