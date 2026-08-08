VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

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Fuori dal progetto Inter, lasciato a casa ad allenarsi ad Appiano Gentile anzichè partecipare alla tournée in Asia e Australia a causa di un infortunio, Kristjan Asllani è ancora in attesa di trovare una nuova sistemazione. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: "Asllani è rimasto ad allenarsi in Italia in attesa di trovare una sistemazione. [...] L'ex Empoli, acquistato per 14 milioni, è sul mercato da diversi mesi. L'annata scorsa è stata complessa: prima al Torino, con 15 presenze totali fino a gennaio, e poi al Besiktas, dove ha infilato due gol in 14 gare negli ultimi sei mesi. Asllani è rientrato alla base con la consapevolezza di dover lasciare Appiano Gentile.

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Nella prima amichevole stagionale, infatti, Chivu l'ha schierato centrale difensivo. Una soluzione dettata dalle diverse assenze in quel ruolo a causa del Mondiale (e del mercato). Il manifesto di come sia fuori da tempo dai progetti per il futuro. Tradotto: Asllani è un esubero, sta cercando una sistemazione adeguata (possibilmente a titolo definitivo). Il prezzo si aggira intorno ai 10-12 milioni. Potrebbe essere un'operazione da ultimi giorni di mercato".