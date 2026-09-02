"Piero Ausilio lascerà l’Inter. Al direttore sportivo è stato proposto il rinnovo del contratto per un solo anno, ma Ausilio ha ritenuto che non fosse un orizzonte temporale sufficientemente lungo per programmare i mercati futuri". Lo scrive il quotidiano La Repubblica che conferma tutte le notizie che arrivano ininterrottamente da questa mattina sull'addio del ds, dopo 28 anni al club nerazzurro.

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Per il quotidiano club e ds hanno deciso insieme di non rinnovare il contratto. Il dirigente lavora nella società nerazzurra dal 1998, era anche accanto a Branca quando l'Inter vinse il Triplete ed ha resistito al passaggio di diverse proprietà.

"Al momento non esistono comunicazioni ufficiali del club. Ausilio non ha un nuovo incarico e non ha ancora deciso dove andrà a lavorare. Non è quindi vero che abbia lasciato l’Inter per diventare direttore sportivo di un’altra società. La separazione avrà effetto immediato: Ausilio smetterà dunque da subito di essere il direttore sportivo dell’Inter", conclude il quotidiano.

(Fonte: repubblica.it)