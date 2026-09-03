VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

Tutti i retroscena sull'addio di Piero Ausilio all'Inter. Ieri è arrivata l'ufficialità e Luca Marchetti sul sito di Sky Sport ha svelato interessanti aneddoti su quanto accaduto tra le parti. "Perché si dividono le strade, se tutto va bene? Ausilio ha resistito a diversi cambi di società, resistito grazie al lavoro e ai risultati. Quando era scontato che dei nuovi proprietari potessero cambiare rotta (e dirigenti) ha sempre prevalso invece la continuità. Ora che invece il cambio c’era già stato e tutto si era consolidato (con la vittoria anche di campionato e Coppa Italia), all’Inter si cambia.

La verità sul rinnovo

. E quindi da tempo si stava ragionando sul rinnovo contrattuale. Da sempre i rinnovi erano stati di tre anni. Una durata potremmo dire ‘standard’ per i dirigenti. Un dirigente deve avere il tempo giusto per poter programmare e vedere il frutto del programma. Deve essere certamente legato al risultato (non solo quello in campo ma anche quello economico/finanziario) ma con un orizzonte temporale più lungo. E soprattutto ci deve essere un rapporto di fiducia molto solido.

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La risposta netta

La società aveva proposto ad Ausilio un rinnovo di un anno ancora, quindi fino a giugno 2028, con un piccolo aumento salariale. Per allinearlo con la scadenza anche del contratto di Chivu.. Per Ausilio invece il passato, la sua storia professionale, i risultati raggiunti nel corso degli ultimi anni invitavano a una riflessione diversa. Un contratto più lungo (come per esempio è stato fatto ad altri suoi colleghi come Paratici alla Fiorentina o Giuntoli all’Atalanta di 5 anni o D’Amico alla Roma di 3) condito magari da un riconoscimento economico migliore. E: se le condizioni sono queste, nessun problema ma non me la sento di accettare. Rimango con il contratto che ho e poi eventualmente ci separeremo.

La separazione

Visioni diverse sul ruolo, quindi. Questione di programmazione e certamente. OakTree non può non conoscere il valore del suo direttore sportivo e nessuno allo stesso tempo può mettere in dubbio il legame molto forte che Ausilio ha sempre avuto con l’Inter.che in sede di rinnovo, durante le discussioni le situazioni si appianassero. E che poi si trovasse una soluzione che potesse gratificare tutti.. Stavolta è arrivata la decisione di non proseguire più insieme. Nella serata di ieri la comunicazione ufficiale e formale: troviamo una soluzione ma non ci sono i presupposti per trovare un accordo.

Si è arrivati dunque in brevissimo tempo alla risoluzione del contratto. Nessun margine ulteriore di trattativa. Le strade di Ausilio e dell’Inter, dopo un rapporto quasi 30ennale si sono separate. Senza liti", si legge.