Piero Ausilio lascia l'Inter dopo 28 anni: anche Fabrizio Romano conferma i rumors di questa mattinata, ecco le sue informazioni.
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Piero Ausilio lascia l'Inter dopo 28 anni. Anche Fabrizio Romano conferma i rumors di questa mattinata: "PIERO AUSILIO VERSO L’ADDIO ALL’INTER!", ha scritto sul canale WhatsApp.
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Poi ha proseguito: "Il direttore sportivo ha comunicato alla proprietà che non ci sono le condizioni allo stato attuale per procedere insieme.
A meno di sorprese, Ausilio lascerà l’Inter a scadenza nel giugno 2027", si legge.
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