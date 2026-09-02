Piero Ausilio lascia l'Inter dopo 28 anni. Anche Fabrizio Romano conferma i rumors di questa mattinata: "PIERO AUSILIO VERSO L’ADDIO ALL’INTER!", ha scritto sul canale WhatsApp.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Poi ha proseguito: "Il direttore sportivo ha comunicato alla proprietà che non ci sono le condizioni allo stato attuale per procedere insieme.

A meno di sorprese, Ausilio lascerà l’Inter a scadenza nel giugno 2027", si legge.