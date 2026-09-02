«Ausilio chiude la sua esperienza all'Inter con un mercato da campione perché è da voto 8 con tre giocatori Made in England e anche con il rinnovo di Pio Esposito arrivato, da quanto ho saputo, con una certa commozione. Di fatto Ausilio è stato il Pio Esposito dell'Inter e credo che mancherà non solo sul mercato, che ha chiuso in bellezza, ma mancherà nella quotidianità, un aspetto sottovalutato per tutti i ds. L'assenza si farà sentire perché è un top manager». Sandro Sabatini, su SportMediaset, ha parlato così dell'addio di Piero Ausilio all'Inter che ha di fatto chiuso la sua esperienza in nerazzurro ieri quando si è chiuso il mercato con la firma sul rinnovo dell'attaccante nerazzurro.

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"Resta il voto 8 al mercato dell'Inter perché ha confezionato un mercato notevolissimo che consente di allliungare le distanze rispetto ad altre squadre come il Napoli che ritengo abbia un mercato senza voto", ha concluso il giornalista rispetto alla sessione estiva.

(Fonte: SM)