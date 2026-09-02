La Repubblica racconta l'ultima sessione di mercato che si è conclusa ieri. Lo fa dando i voti alle squadre del campionato di Serie A per come si sono mosse negli ultimi mesi e all'Inter dà 7.5. "Una sessione estiva mirata a migliorare la competitività in Champions: non a caso i rinforzi principali per Chivu sono arrivati dalla Premier, dove si gioca su ritmi elettrici. Jones dal Liverpool, Stones dal City, Spence dal Tottenham i tre colpi. Provedel dalla Lazio è più di un vice Martinez, è tornato anche Aleksandar Stankovic. E il rinnovo fino al 2032 di Pio Esposito è un investimento per il futuro", spiega il quotidiano.

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Che sull'Inter aggiunge: "Le partenze sono state però molto pesanti: Dumfries al Real, Frattesi alla Lazio, mentre Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij hanno chiuso il proprio ciclo nerazzurro. Sostituire contemporaneamente così tante certezze non è facile ma la squadra campione d'Italia resta quella da battere e il mercato l'ha resa ancora più completa".

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Stesso voto del mercato del Milan: 7.5 per i 180 mln spesi e le cessioni di Nkunku e Leao ma la sensazione che nonostante i soldi spesi manchi qualcosa a centrocampo. L'altro 7.5 va alla Roma con l'arrivo di Castro dal Bologna e gli acquisti mirati fatti per Gasperini come De Roon. 6.5 alla Juve che prende pure Sarr e Woltemade ma non arriva al terzino. 5.5 al Napoli perché non è stato trovato l'erede di Lukaku e sono andate bene sono le cessioni. "Per una squadra con ambizioni da scudetto e Champions, non è un mercato sufficiente", dice il quotidiano.

Il voto maggiore assegnato è l'8 del Como che trattiene Nico Paz e acquista nell'ultimo giorno di mercato Kean. Ma sono arrivati anche Ricci e Chalobah e il giornale scrive: "Il Como non ha semplicemente rinforzato la rosa: ha cambiato la propria dimensione". Giocherà in Champions, del resto. 7 al mercato della Lazio: "Frattesi è il — sorprendente — colpo principale: arrivato dall'Inter, assicura inserimenti, intensità e una capacità realizzativa (già due volte a segno) che mancava al centrocampo. Pinamonti, acquistato dal Sassuolo, è il centravanti atteso da Gattuso".

(Fonte: La Repubblica)