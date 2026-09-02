Per un po' si è anche lavorato al rinnovo di contratto in scadenza nel 2027, ma alla fine il banco della trattativa è saltato. Alfio Musmarra ha parlato dell'addio di Ausilio all'Inter. Il ds nerazzurro lascerà la società dopo quasi trent'anni.

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"Da mesi Ausilio Stava lavorando per Trovare un accordo Sul prolungamento di contratto. La proposta di contratto - ha sottolineato anche Musmarra - non è mai stata ritenuta congrua economicamente e non è stata ritenuta congrua neanche per la durata. Da lì si è arrivati alla rottura che potrebbe essere anche anticipata: il ds potrebbe quindi lasciare prima della naturale scadenza".