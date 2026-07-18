Veronica Baldaccini, giornalista di Skysport, ha parlato delle difficoltà dell'Inter sul mercato dopo le rinunce, anche se per motivi diversi, a Palestra e Khalaili. «Un problema dal punto di vista psicologico? Da quel punto di vista - ha commentato - ha un maestro in panchina che può costruire la narrazione della sua stagione anche attraverso gli intoppi e può responsabilizzare il suo gruppo. Non stanno arrivando gli acquisti e bisognerebbe quindi ripartire dalle certezze della scorsa stagione e potrebbe non essere un difetto».

(Getty Images)

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La giornalista ha avuto anche modo di parlare di Lautaro Martinez che giocherà con la sua Argentina e lo ha fatto anche tenendo a mente il confronto con il giocatore acquistato dal Milan, Gonçalo Ramos, rivale del capitano nerazzurro nella finale del Mondiale.

«Quante partite ti fa vincere uno come Lautaro? Direi che ti fa vincere anche le gare che non gioca. Direi che sia il manifesto dell'Inter, il suo rivale nel derby dovrà segnare tanti gol per eguagliarlo e comunque non gli basterebbe per essere Lautaro. Perché Gonçalo Ramos diventi l'orizzonte di senso del Milan deve trascendere l'attaccante, diventare qualcosa di più e farlo con continuità e per molto tempo», ha detto la Baldaccini.

(Fonte: SS24)