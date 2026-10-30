Ricomincia il pressing della stampa catalana su Alessandro Bastoni. El Mundo Deportivo dedica un'altra copertina al difensore nerazzurro. Ecco cosa scrive il quotidiano spagnolo:

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"Alessandro Bastoni (27 anni) era la priorità del Barcellona per rinforzare il centro della difesa nella scorsa stagione. A gennaio, la commissione sportiva aveva stabilito che fosse necessario acquistare un difensore centrale esperto, possibilmente mancino, e Deco si era messo al lavoro.

Il direttore sportivo aveva raggiunto un accordo con Bastoni fino al 2031, subordinato però all'approvazione definitiva di Hansi Flick. Arrivato maggio, il tecnico tedesco non si era mostrato convinto dell'operazione. Aveva trasformato Gerard Martín in difensore centrale e preferiva rinforzare prima altri ruoli.

Adesso, cinque mesi dopo, il Barcellona è tornato alla ricerca di un difensore centrale. E Bastoni continua a essere nella lista di Deco. Ma dopo quanto accaduto, che cosa penserà il difensore dell'Inter?

L'italiano non chiude la porta a nessuna possibilità. Anzi, secondo quanto ha potuto confermare Mundo Deportivo, Bastoni sarà sempre disposto ad ascoltare un'eventuale chiamata del Barcellona.

BASTONI DELUSO DAL BARCELLONA: ORA VUOLE GARANZIE

La scorsa estate, però, il difensore era rimasto profondamente deluso.

Alessandro era molto entusiasta all'idea di entrare a far parte del progetto blaugrana, ma la delusione è stata enorme. A nessuno piace sapere che un allenatore ha deciso di scartarlo.

Il tempo, oltre a dimostrare chi aveva ragione o torto, aiuta anche a guarire le ferite. Ed è proprio quello che è successo al difensore italiano.

Adesso, però, Bastoni ha un concetto molto chiaro: se il Barcellona lo vuole, dovrà dimostrarglielo.

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BASTONI FELICE ALL'INTER: «È CASA SUA»

Bastoni è felice all'Inter, dove in questa stagione è uno dei capitani. È concentrato sulla sua squadra e ritiene di giocare in uno dei più grandi club d'Europa.

Ha un contratto fino al 2028, percepisce uno degli stipendi più alti della rosa e può contare su un elemento aggiuntivo molto importante: l'Inter è casa sua.

Sky

Per tutti questi motivi, se dovesse decidere di compiere il passo verso il Barcellona, Bastoni ha imparato la lezione.

Ha bisogno di sapere di essere una priorità non soltanto per Deco, che lo ha sempre fatto sentire tale, ma anche per Hansi Flick.

Per questo, prima di prendere qualsiasi decisione, vorrebbe parlare direttamente con l'allenatore e sentirsi dire personalmente dal tecnico tedesco che lo considera un giocatore fondamentale per il suo progetto".