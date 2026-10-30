Antonio Cassano non ha dubbi: vuole l'Inter con la difesa a 4, ecco come giocherebbe secondo lui e Lele Adani.

Alessandro Cosattini
Generali STadium notte

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Antonio Cassano non ha dubbi: vuole l'Inter con la difesa a 4. Da mesi ormai lo dice, da anni: ecco come giocherebbe la squadra di Cristian Chivu secondo lui, Adani e Ventola. Queste le loro parole a Viva el Futbol:

Adani: “Dove di buono c’è solo il risultato è nell’Inter in questo infrasettimanale. Cassano parla di difesa a 4 per l’Inter. Come li mettiamo in campo a 4? Coppia centrale Akanji e Bastoni”.

Chivu conferenza

Cassano: “A sinistra Carlos Augusto e a destra Pavard, è stato campione del Mondo come terzino”.

Adani: “Io dico Carlos Augusto o Dimarco, o uno o l’altro, metto un trattino tra i due”.

Adani: “Martinez e non Provedel”.

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Cassano: “Sono d’accordo sulla porta”.

Inter
(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Adani: “Calhanoglu perno. Poi due interni o a due con esterni?”.

Cassano: “Io faccio 4-3-3 con Sucic e Zielinski mezzali. Ma quando poi sta bene, metto Jones per Sucic io”.

Adani: “Io metto Barella per Sucic”. E anche Ventola è d’accordo.

Cassano: “Io poi metto Diouf a piede invertito a destra e Thuram a sinistra, centravanti Lautaro Martinez. Se manca lui, Thuram davanti e Bonny a sinistra”.

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Getty Images

Adani: “Vi sembra armonica o no?”.

Cassano: “Assolutamente”.

Adani: “Con l’evoluzione di Diouf, per me a piede invertito fa cose che non pensavo facesse. Bravo Chivu a metterlo lì da quinto, perché deve venire giù comunque”.

Cassano: “L’alternativa a Diouf a destra sarebbe Luis Henrique, quello è il suo ruolo”.

Adani: “Sarebbe solo da lavorare su alcune caratteristiche, ma la squadra è armonica”.

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Sky

Ventola: “Per fare questo, bisognerebbe però sicuramente intervenire sul mercato, con un nome alla Mastantuono da avere a destra, un profilo diverso rispetto a Diouf. Come quel Lookman che stavano cercando”.

Per riassumere, la formazione sarebbe la seguente con il 4-3-3: Martinez; Pavard, Akanji, Bisseck, Carlos Augusto/Dimarco; Jones/Barella, Calhanoglu, Zielinski; Diouf, Lautaro Martinez, Thuram.

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