Antonio Cassano non ha dubbi: vuole l'Inter con la difesa a 4, ecco come giocherebbe secondo lui e Lele Adani.
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Antonio Cassano non ha dubbi: vuole l'Inter con la difesa a 4. Da mesi ormai lo dice, da anni: ecco come giocherebbe la squadra di Cristian Chivu secondo lui, Adani e Ventola. Queste le loro parole a Viva el Futbol:
Adani: “Dove di buono c’è solo il risultato è nell’Inter in questo infrasettimanale. Cassano parla di difesa a 4 per l’Inter. Come li mettiamo in campo a 4? Coppia centrale Akanji e Bastoni”.
Cassano: “A sinistra Carlos Augusto e a destra Pavard, è stato campione del Mondo come terzino”.
Adani: “Io dico Carlos Augusto o Dimarco, o uno o l’altro, metto un trattino tra i due”.
Adani: “Martinez e non Provedel”.
Cassano: “Sono d’accordo sulla porta”.
Adani: “Calhanoglu perno. Poi due interni o a due con esterni?”.
Cassano: “Io faccio 4-3-3 con Sucic e Zielinski mezzali. Ma quando poi sta bene, metto Jones per Sucic io”.
Adani: “Io metto Barella per Sucic”. E anche Ventola è d’accordo.
Cassano: “Io poi metto Diouf a piede invertito a destra e Thuram a sinistra, centravanti Lautaro Martinez. Se manca lui, Thuram davanti e Bonny a sinistra”.
Adani: “Vi sembra armonica o no?”.
Cassano: “Assolutamente”.
Adani: “Con l’evoluzione di Diouf, per me a piede invertito fa cose che non pensavo facesse. Bravo Chivu a metterlo lì da quinto, perché deve venire giù comunque”.
Cassano: “L’alternativa a Diouf a destra sarebbe Luis Henrique, quello è il suo ruolo”.
Adani: “Sarebbe solo da lavorare su alcune caratteristiche, ma la squadra è armonica”.
Ventola: “Per fare questo, bisognerebbe però sicuramente intervenire sul mercato, con un nome alla Mastantuono da avere a destra, un profilo diverso rispetto a Diouf. Come quel Lookman che stavano cercando”.
Per riassumere, la formazione sarebbe la seguente con il 4-3-3: Martinez; Pavard, Akanji, Bisseck, Carlos Augusto/Dimarco; Jones/Barella, Calhanoglu, Zielinski; Diouf, Lautaro Martinez, Thuram.
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