Il mercato dell’Inter non passa soltanto dalle operazioni in entrata: attenzione alle quote dei possibili addii di Bastoni e Calhanoglu.
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Il mercato dell’Inter non passa soltanto dalle operazioni in entrata. Beppe Marotta e Piero Ausilio infatti devono gestire anche il futuro di alcuni uomini chiave della rosa di Cristian Chivu, cercando di difendere gli elementi considerati fondamentali e, contemporaneamente, valutando le cessioni che potrebbero finanziare le operazioni in entrata.
Occhio in particolare a due nomi: Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Due calciatori molto importanti nel progetto nerazzurro, ma entrambi finiti al centro delle indiscrezioni di mercato. Per il difensore si è parlato soprattutto di Real Madrid e Al Hilal nell'ultimo periodo, per Calha invece di Fenerbahce. Ecco cosa dicono le quote del principali operatori sui due giocatori nerazzurri.
Bastoni via dall'Inter?Stagione complicata per Bastoni, sia con l'Inter che in Nazionale. Il giocatore ama i colori nerazzurri e lo ha confermato anche il suo agente in questa finestra di mercato, ma non si spengono i rumors su un suo possibile addio. Cambiare aria potrebbe fagli bene? L'Inter chiede almeno 60/70 milioni di euro per il cartellino del difensore. Per Snai, Sisal e Pokerstars il suo addio è dato a 3.50 da qui alla finestra di mercato estiva. La scommessa è la seguente nel dettaglio: 'Cambia squadra sì'. Si tratterebbe dell'addio più probabile in casa Inter tra quelli quotati in questo periodo dai principali bookies.
La quota per l'addio di CalhaSi rincorrono ormai da diverse finestre di mercato i rumors sul futuro di Calhanoglu. In particolare, si parla con insistenza di un suo possibile ritorno in Turchia, per chiudere la carriera in patria. Le quote per l'addio di Calha sono più alte rispetto a quelle di Bastoni, in particolare il suo nome in questa finestra di mercato è stato accostato al Fenerbahce e non al Galatasaray (sono sempre queste due le squadre in corsa per lui). Il 'cambia squadra sì' di Calhanoglu è dato a 5.00 su Snai, Sisal e Pokerstars, arriva a 5.25 invece su Bwin ed è la quota più alta.
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