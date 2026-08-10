Il mercato dell’Inter non passa soltanto dalle operazioni in entrata. Beppe Marotta e Piero Ausilio infatti devono gestire anche il futuro di alcuni uomini chiave della rosa di Cristian Chivu, cercando di difendere gli elementi considerati fondamentali e, contemporaneamente, valutando le cessioni che potrebbero finanziare le operazioni in entrata.

Occhio in particolare a due nomi: Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Due calciatori molto importanti nel progetto nerazzurro, ma entrambi finiti al centro delle indiscrezioni di mercato. Per il difensore si è parlato soprattutto di Real Madrid e Al Hilal nell'ultimo periodo, per Calha invece di Fenerbahce. Ecco cosa dicono le quote del principali operatori sui due giocatori nerazzurri.

Bastoni via dall'Inter?

La quota per l'addio di Calha