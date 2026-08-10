La priorità dell'Inter sul mercato resta la fascia destra. C'è da compensare l'addio di Dumfries e nonostante Chivu lavori ormai costantemente sull'idea Diouf, il mirino dei dirigenti nerazzurri è ancora puntato su un rinforzo da regalare a Chivu. Il Corriere dello Sport spiega: "Il focus ora riguarda esclusivamente la fascia destra. Il motivo è chiaro: è l’unico innesto che non dipende dal mercato in uscita".

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Diaby resta nel mirino del club nerazzurro anche se non è l'unico nome sulla lista. Il Bayern Leverkusen è molto interessato e per ora non è considerato semplice trovare l’accordo per Diaby con l’Al-Itthiad. "Anche perché finora non è passata la richiesta nerazzurra di inserire il cartellino di Asllani come contropartita con un conguaglio di 20 milioni. E c’è sempre da convincere il centrocampista nerazzurro ad accettare la cessione", aggiunge il quotidiano.

Il giocatore albanese non rientra nei piani del club e senza la cessione degli esuberi non possono essere fatte altre operazioni in entrata. "Chivu continua a sognare l’arrivo di Curtis Jones, sul quale ieri si sono moltiplicate le speculazioni per un problema all’anca che gli ha impedito di giocare l’amichevole tra Liverpool e Monaco. Non sembrano però esserci sviluppi così imminenti in vista, da quello che risulta da casa Inter", sostiene il quotidiano.

(Fonte: CdS)