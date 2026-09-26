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Paolo Ziliani, attraverso il proprio profilo X, ha parlato così della deludente sconfitta di ieri della Nazionale di Roberto Mancini contro il Belgio: "Avete visto la faccia di Mancini? Era così perché siamo a un passo dal precipitare nella Serie B europea. Anche se nessuno ve lo racconta sarà una lotta fratricida tra noi e la Turchia. Come Spalletti con lo 0-3 con la Norvegia, anche Mancini con lo 0-2 col Belgio ha compromesso fin da subito il cammino azzurro in Nations: lo spettro della caduta in Serie B sta già aleggiando. Chissà se Abodi e Malagò che si accapigliano per una poltrona ne sono informati...

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So che sentirlo dire non è bello, ma il tema che dopo Italia-Belgio 0-2 è diventato centrale e la domanda che non leggerete su alcun giornale e non sentirete porre in alcuna trasmissione televisiva, sono: siete pronti a vedere l’Italia retrocedere nella Serie B europea? Serie B di cui molti non conoscono forse nemmeno l’esistenza. E allora, dopo l’avvilente 0-2 con cui la nazionale azzurra ha iniziato ieri il suo nuovo cammino agli ordini del “seminuovo” c.t. Mancini (quello con cui vincemmo l’Europeo 2021 e con cui fallimmo la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar), sarà bene spiegare subito quel che sta succedendo e l’immanente tragedia sportiva - l’ennesima - cui l’Italia del pallone quattro volte campione del mondo sta andando incontro.

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Per chi non lo sapesse, la Nations League appena iniziata ci vede al via nella Serie A europea - nella quale in qualche modo siamo sopravvissuti assieme al fior fiore del calcio continentale - in un gruppo che comprende anche Francia, Belgio e Turchia. Nello scacchiere UEFA ci sono 16 nazioni in Serie A, 16 in Serie B, 16 in Serie C e 6 in Serie D. Ebbene: la notizia, dopo Italia-Belgio 0-2, è che l’Italia rischia seriamente di retrocedere in Serie B dove giocano Israele, Georgia, Slovenia, Macedonia del Nord e via elencando: non esattamente il massimo della vita. Perchè succede questo? Succede perchè il posto in Serie A si mantiene con certezza piazzandosi ai primi due posti del girone; e considerando che il Belgio ci ha già battuto a casa nostra e che la Francia è di un’altra categoria, sui primi due posti possiamo fin da ora mettere una bella croce...".