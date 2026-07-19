Il difensore inglese, terminato il suo contratto con il Manchester City, è alla ricerca di una nuova squadra
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Il suo Mondiale si è chiuso con la vittoria della sua Inghilterra contro la Francia nella finalina per il terzo posto. Ora, per John Stones, è tempo di pensare al prossimo capitolo della sua carriera.
Il difensore centrale inglese, terminato il suo contratto con il Manchester City, sta valutando varie opzioni. Secondo BBC Sport, sono tre le squadre al momento in prima fila: l'Inter, la Juventus e il Leeds.
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