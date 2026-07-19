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Il suo Mondiale si è chiuso con la vittoria della sua Inghilterra contro la Francia nella finalina per il terzo posto. Ora, per John Stones, è tempo di pensare al prossimo capitolo della sua carriera.

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Il difensore centrale inglese, terminato il suo contratto con il Manchester City, sta valutando varie opzioni. Secondo BBC Sport, sono tre le squadre al momento in prima fila: l'Inter, la Juventus e il Leeds.