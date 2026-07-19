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Il difensore inglese John Stones, svincolatosi dal City, è una delle opzioni per la difesa dell'Inter che cerca due profili: uno esperto e uno giovane. La ricerca dei difensori potrebbe restringersi a uno nel caso in cui dovesse rimanere Pavard.

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"Se la fascia destra è la priorità tecnica, i nerazzurri hanno comunque bisogno di aggiungere anche dei difensori nel motore: due secondo la teoria delle riunioni tra Appiano e Viale della Liberazione (uno più esperto, l’altro più giovane), ma ci si potrebbe limitare a una sola unità se questo Benji Pavard, cambiato negli atteggiamenti in ritiro, finisse per restare a sorpresa in nerazzurro. Anche in questo caso si parla sempre la stessa lingua, quella di Spence: l’inglese Chalobah intrigava, molto prima che la trattativa con il Chelsea saltasse ancora per le richieste troppo alte del venditore, e un altro nazionale di Tuchel come John Stones continua a vivere tra le suggestioni nerazzurre", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"Oggi all’Inter vige il metodo americano sui parametri zero, così diverso dalla linea di condotta che ha portato il club in cima negli ultimi anni: si limiterà l’inserimento in rosa di profili “over”, senza costi per il cartellino ma con ingaggi oltre il consentito. Al contrario, ci si concentrerà su investimenti mirati verso giovani, da pagare al club di turno ma con salario contenuto. Ovviamente, esistono eccezioni che dipendono dal valore del giocatore e dalle richieste di stipendio: quelle del 32enne Stones, proposto tramite agenti già a marzo quando era già noto l’addio al City, potrebbero non essere così alte quanto si temeva. Anche in questo caso, però, servirà tempo, nuove valutazioni e un po’ di surf tra i paletti di Oaktree", chiude il quotidiano.