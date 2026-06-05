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fcinter1908 news interviste Giulini: “Palestra stia in Italia. Inter? Domande sul Cagliari. E su Berenbruch dico…”

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Giulini: “Palestra stia in Italia. Inter? Domande sul Cagliari. E su Berenbruch dico…”

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A margine dei calendari di Serie A, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato così del mercato dei rossoblu per la prossima stagione
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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A margine dei calendari di Serie A, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato così anche a FcInter1908 del mercato dei rossoblu per la prossima stagione: "Il successore di Angelozzi sarà Accardi, firmerà un triennale tra pochi giorni. Guido ha fatto grandi colpi come Palestra: l'ha portato purtroppo solo in prestito secco, ma si è consacrato e ricorderà Cagliari per tutta la vita gli auguro un grande futuro. Gli auguro di fare la scelta giusta, c'è bisogno che i nostri campioni rimangano qui. Quindi all'Inter? Domande sul Cagliari (ride, ndr)?

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Pisacane rimarrà l'anno prossimo, firmerà a breve un rinnovo: è un percorso partito dal basso e si è portato anche tanti ragazzi. Abbiamo lavorato molto sul settore giovanile e cercheremo ancora di portare più giocatori possibili in Nazionale. Sicuramente avremo ancora tanti giovani: faccio i complimenti al Como, che ha fatto giocare tantissimi under 21. Siamo le due squadre nelle prime 10 in Europa e spero che lo facciano anche altre: la nostra Nazionale ne ha bisogno.

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Berenbruch? E' un centrocampista mancini che il nostro allenatore ha affrontato varie volte in Primavera: gli ha lasciato qualcosa quindi può essere un nome come possono esserlo tanti altri. Sarà poi Accardi a vedere col mister i profili più adatti cercando di fare il meglio possibile e dare il meglio su ogni campo. Volevamo cercare di rimanere in partita su tutti i campi e quest'anno ci siamo riusciti anche contro le grandi e vuole essere l'obiettivo anche l'anno prossimo. Camarda? Abbiamo la conferma da pochi minuti del nuovo ds, sono domande che farete a lui".

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