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Fabrizio Biasin, giornalista, nel corso del suo intervento in diretta su Cronache di Spogliatoio, ha spiegato cosa gli risulta sul mercato dell'Inter: "La verità è che ci sono due piani di ragionamento: uno è legato all'esterno e il club sperava già di averlo risolto prima con Palestra e poi con Khalaili. Quello è un problema perché al tuo allenatore dovevi aver consegnato il titolare, non un giocatore qualunque.

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E ora non c'è ed è un problema. Poi ci sono giocatori che l'Inter deve prendere: due difensori e probabilmente anche un centrocampista perché nella tua testa pensi di far uscire Frattesi. Chivu ha già chiarito di voler provare a costruire Diouf a destra, quindi vuole un centrocampista in più, quindi sette: un centrocampista quindi lo devi prendere.

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Nella testa c'è ancora l'idea Jones ma il Liverpool vuole 40 milioni: è tutto abbastanza complicato. In questi giorni qualcuno butta là un nome, ma non ci sono cose molto concrete nell'imminente: ma questa non è una cosa che non preoccupa. Sul resto sono tranquilli: sull'urgenza che vedono tanti non hanno tutta questa fretta. Il problema vero è a destra".