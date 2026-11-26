Il giornalista sportivo ha detto la sua in merito al mercato di gennaio che potrebbe fare l'Inter
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Sconfitte o pareggi restiamo sul pezzo e niente drammi"
L'Inter è tornata a vincere, contro lo Stoccarda, in Champions League. La squadra di Chivu veniva da un pareggio molto discusso contro l'Atalanta, del quale ancora si parla. Fabrizio Biasin lo ha preso come spunto per fare una riflessione che riguarda il mercato di gennaio dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI MERCATO.
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