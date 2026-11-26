VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Inter ha un obbligo e questa è la nostra eredità"

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Lavorare in prospettiva per l'Inter vuol dire anche mettersi al riparo da brutte sorprese. Ed è quello che sta provando a fare Dario Baccin in materia di rinnovi di contratto, con diversi discorsi avviati e uno in particolare ormai finalmente in chiusura. Il futuro dell'Inter passa infatti anche dai piedi, dalla grinta e dalle letture di Carlos Augusto, che ha sempre messo i nerazzurri al primo posto ed è pronto a legarsi ancora di più a questi colori.

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Lo riporta anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Sempre più vicino il rinnovo di contratto per Carlos Augusto. Negli ultimi giorni, infatti, c’è stata un’ulteriore accelerata. Si tratta di limare gli ultimi dettagli ed entro il week-end è prevista l’intesa definitiva. A quel punto, occorrerà attendere solo firma e annuncio ufficiale.

Il mancino brasiliano allungherà il suo legame con l’Inter fino al 2031, ottenendo anche un adeguamento dell’ingaggio. Che toccherà quota 4 milioni, bonus compresi. Si tratta di un riconoscimento per il suo rendimento e per la sua capacità di farsi trovare sempre pronto quando chiamato in causa. Peraltro, in questa stagione, sta trovando ancora più spazio: esattamente come desiderava".