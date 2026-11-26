VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Bastoni? Non credo ci sia lesione, un problema che aveva da..."

Lautaro Martinez è entrato nel secondo tempo di Inter-Stoccarda. La fascia da capitano, come al solito quando non c'è, ce l'aveva al braccio il suo vice, Nicolò Barella.

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Di solito il centrocampista italiano riconsegna la fascia gialla all'argentino appena entra in campo. Stavolta non è successo, gliel'ha ridata solo quando Chivu lo ha richiamato in panchina. TNT Sports Mex ha parlato con il giocatore dopo la vittoria contro lo Stoccarda.

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Ecco le risposte del giocatore sardo:

-Il premio di MVP, hai giocato bene: contento?

Sono felice per la vittoria più che per il premio, quello poteva prenderlo chiunque. Per me conta sempre un po' meno della vittoria della squadra. Sono logicamente degli attestati di stima i premi personali e mi fanno felice. Ma vincere oggi era la cosa migliore che potesse succedere.

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No, io di solito gliela ridò appena entra. Ma questa volta preso dalla partita me ne sono dimenticato. Ho fatto in un secondo momento il gesto di dargliela ma lui non l'ha voluta. Magari perché aveva segnato... no scherzo... Lui con la fascia o senza è il nostro capitano, il leader e anche oggi ha dimostrato quanto vale per noi. Possiamo solo ringraziarlo.

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-Perché ha vinto l'Inter oggi?

Abbiamo vinto perché in qualche situazione siamo stati meno Inter delle altre volte. Perché a volte siamo molto belli e ci manca il pizzico di cattiveria in fase difensiva. Oggi anche tipo Akanji che con un intervento ha salvato, mi viene in mente quello e lo volevo dire, ma tutta la difesa in generale. Diciamo che è stato un passo in avanti e ripartiamo da qua.

-Come sta Bastoni?

Non lo so perché sono venuto a fare le interviste e non ci ho ancora parlato. Però vi faranno sapere.

(Fonte: TNT Sports Mex)