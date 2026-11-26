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Anche Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di TNT Sports Mexico per commentare la vittoria di ieri sera sullo Stoccarda. Qui le sue considerazioni:

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"L'Inter ha fatto una partita attenta, da Champions. Ci ha permesso di mantenere l'equilibrio e portare in campo le cose giuste, contro un avversario che ti fa anche giocare male a volte. Siamo stati bravi a mantenere lucidità e bravi poi a sbloccarla. Il gol di Lautaro dà fiducia. Era fermo da 6 settimane, quando fai gol al primo pallone toccato dai una gioia al tuo allenatore e ai compagni, ma è merito di tutti. Il Chivu di oggi nell'Inter? Non mi piace parlare di me, questa è un'altra Inter che sta cercando di scrivere pagine importanti di storia. Il calcio è cambiato, non è giusto paragonare giocatori di epoche diverse".