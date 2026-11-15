Il giornalista di Libero è intervenuto su Radio Sportiva per parlare dell'Inter di Chivu
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Fabrizio Biasin ha risposto alle curiosità dei tifosi e ascoltatori di Radio Sportiva. Il giornalista di Libero è intervenuto per parlare del gap che c'è tra una squadra come l'Inter e le big d'Europa. Come si può provare a colmarlo? Ecco l'idea di Biasin: CONTINUA A LEGGERE.
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