GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tra i giocatori che l'Inter incontrerà per parlare del rinnovo c'è Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto a giugno 2027. Il club nerazzurro spera di riuscire a convincerlo a rinnovare, ma la trattativa deve ancora entrare nel vivo.

Getty Images

Come spiega Calciomercato.com, "Al momento la distanza tra la domanda di Calhanoglu e l'offerta dell'Inter sembra molto ampia. Il centrocampista turco ha messo i nerazzurri in cima alle sue priorità: vuole restare, ma alle sue condizioni, economiche e di durata. I nerazzurri non sarebbero disposti a offrire un contratto fino al 2029 allo stesso ingaggio(6,5 milioni di euro all'anno). A pesare su questa decisione ci sono sia l'esigenza di abbassare il monte-ingaggi che l'età del calciatore, che a febbraio compirà 33 anni e nelle ultime stagioni è stato spesso alle prese con problemi muscolari".