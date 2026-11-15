Torna in anticipo a Milano Manuel Akanji, fermatosi in nazionale nelle scorse ore per un affaticamento muscolare: le prime sensazioni sullo stop.
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Torna in anticipo a Milano Manuel Akanji, fermatosi in nazionale nelle scorse ore per un affaticamento muscolare. Così il sito di Sky Sport ha aggiornato sulle condizioni del difensore dell'Inter: ecco le prime sensazioni sullo stop.
"A ventiquattr’ore dalla partita contro la Scozia, Manuel Akanji lascia il ritiro della Svizzera e torna a casa. Una decisione presa per precauzione (si attende solo l'ufficialità), dopo che il difensore ha lamentato un leggero affaticamento muscolare.
Condizioni che non destano preoccupazione, ma si è preferito in ogni caso non rischiarlo, con Akanji che torna a disposizione dell’Inter. La Svizzera, già aritmeticamente promossa in Lega A in virtù del primo posto nel suo girone, affronterà la Scozia (terza ma con possibilità di scavalcare la Slovenia per accedere agli spareggi) nell’ultima partita del gruppo lunedì alle 20.45", si legge.
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