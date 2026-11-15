Getty Images

Un'interessante rivelazione in studio a Sky Sport su Davide Frattesi, che in estate ha lasciato l'Inter per approdare alla Lazio. Alessandro Biolchi, giornalista di Sky appunto, ha parlato così del centrocampista biancoceleste e della Nazionale.

Getty Images

“Frattesi non era più lui più per un blocco psicologico che per caratteristiche tecniche. Quando sta bene, di testa oltre che fisicamente, fa gol così. Già prima del gol in tante occasioni era nell’area della Francia con questi inserimenti, fantastici lui, Tonali e Barella. Chi ha visto la gara ricorderà che quando aveva palla la Francia ed eravamo in blocco basso, Frattesi si alzava a pressare e portare via la palla.

Getty Images

Credo in casa Inter ci sia rammarico per questo, ma so che ad Appiano non era più lui, tanto da essere arrivato al punto che doveva cambiare ambiente. Ora è tornato un punto fermo della Nazionale".