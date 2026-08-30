Nelle ultime ore sono emerse voci dalla Spagna in merito ad un possibile affare tra Inter e Barcellona, con uno scambio tra Dimarco e Balde. A chiarire la situazione è arrivato Fabrizio Romano: "Tra Inter e Barcellona ci sono state molte domande durante l'estate, soprattutto riguardo a Lautaro Martínez. Ma Inter e Barcellona non faranno alcuna operazione di mercato". Ecco il commento ironico di Fabrizio Biasin: CONTINUA A LEGGERE.