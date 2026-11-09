Fabrizio Biasin ha riavvolto il nastro della narrazione intorno all'Inter tornando al post derby, quando tutto sembrava drammaticamente sbagliato. Lo era stato senz'altro l'approccio al match. Tutto era diventato improvvisamente cupo. "Dopo il derby si parlava di un'Inter fragile, di uno spogliatoio non così unito, di un allenatore non così capace di tenere sul pezzo la sua squadra. Poi sono passate altre due partite una di Champions e quella di ieri con il Como per tornare ad antiche certezze", ha esordito Biasin a Radio Sportiva. E in diretta ha risposto anche agli ascoltatori in merito al mercato di gennaio dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.