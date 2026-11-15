Focus sul rinnovo del centrocampista turco dell'Inter: a che punto siamo?
GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter
Il rinnovo di Hakan Calhanoglu con l'Inter è lontano? Se lo chiedono i tifosi nerazzurri, che sanno perfettamente quanto il centrocampista turco rappresenti una pedina ancora molto importante per questa squadra. Ecco a che punto è la trattativa secondo Fabrizio Biasin: CONTINUA A LEGGERE.
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