Focus sul rinnovo del centrocampista turco dell'Inter: a che punto siamo?

Redazione1908
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GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu con l'Inter è lontano? Se lo chiedono i tifosi nerazzurri, che sanno perfettamente quanto il centrocampista turco rappresenti una pedina ancora molto importante per questa squadra. Ecco a che punto è la trattativa secondo Fabrizio Biasin: CONTINUA A LEGGERE.

Fabrizio Biasin

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