Roberto Mancini spiazza tutti: scelte a sorpresa per il CT per l'ultima partita di Nations League contro il Belgio, decisiva per la qualificazione

Matteo Pifferi
mancini

VIDEO / Italia, il ct Mancini annuncia l'elenco dei convocati: 4 calciatori dell'Inter in lista

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Roberto Mancini spiazza tutti: scelte a sorpresa per il CT per l'ultima partita di Nations League contro il Belgio.

Pio Esposito
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Ci sono novità specialmente in attacco dove l'unico confermato è Pio Esposito: al suo fianco erano attesi Dimarco e Vergara o Liberali ma Mancini ha scelto, a sorpresa, Koleosho e Pisilli. A centrocampo, poi, c'è Fagioli che sostituirà l'infortunato Frattesi a completare il centrocampo con Tonali e Barella.

La difesa è invece confermata con Calafiori e Kayode terzini e Bastoni e Scalvini centrali, con Donnarumma in porta.

mancini italia nazionale (1)

koleosho
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FORMAZIONI UFFICIALI BELGIO-ITALIA

BELGIO: Lammens; De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne; Tielemans, Lavia, De Bruyne; Doku, De Ketelaere, Moreira

ITALIA: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, Pio Espsito, Koleosho

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