Roberto Mancini spiazza tutti: scelte a sorpresa per il CT per l'ultima partita di Nations League contro il Belgio, decisiva per la qualificazione
VIDEO / Italia, il ct Mancini annuncia l'elenco dei convocati: 4 calciatori dell'Inter in lista
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Roberto Mancini spiazza tutti: scelte a sorpresa per il CT per l'ultima partita di Nations League contro il Belgio.
Ci sono novità specialmente in attacco dove l'unico confermato è Pio Esposito: al suo fianco erano attesi Dimarco e Vergara o Liberali ma Mancini ha scelto, a sorpresa, Koleosho e Pisilli. A centrocampo, poi, c'è Fagioli che sostituirà l'infortunato Frattesi a completare il centrocampo con Tonali e Barella.
La difesa è invece confermata con Calafiori e Kayode terzini e Bastoni e Scalvini centrali, con Donnarumma in porta.
FORMAZIONI UFFICIALI BELGIO-ITALIABELGIO: Lammens; De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne; Tielemans, Lavia, De Bruyne; Doku, De Ketelaere, Moreira
ITALIA: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, Pio Espsito, Koleosho
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