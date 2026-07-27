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Il giornalista Fabrizio Biasin, sul suo profilo social, ha parlato dell'affare Romero. Il difensore è il primo nome sulla lista dell'Inter:

Getty

Inter-Romero: è vero che esiste una trattativa, non è vero che l’affare sia in dirittura d’arrivo. C’é distanza col Tottenham e, al momento, anche con il giocatore. Non è un affare semplice (ma va?) ma ad oggi la volontà di tutte le parti di trovare una quadra resta concreta.