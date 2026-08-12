Fabrizio Biasin, su X, ha commentato le ultime notizie di mercato di casa Inter. Quelle relative al sempre più vicino arrivo di Spence dal Tottenham e quelle che riguardano Frattesi, in uscita dal club nerazzurro.

- Contratto quinquennale

- Al Tottenham 30 milioni + bonus



Accordo trovato con il club, Djed Spence (che ha sempre spinto per il passaggio in nerazzurro) sarà un giocatore dell’Inter ⚫️🔵 pic.twitter.com/3RpgsgOl2M — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 12, 2026

"Contratto quinquennale. Al Tottenham 30 milioni più bonus. Accordo trovato con il club, Djed Spence (che ha sempre spinto per il passaggio in nerazzurro) sarà un giocatore dell’Inter", ha scritto il giornalista sul giocatore inglese.

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Su Frattesi, che sta per trasferirsi invece alla Lazio, Fabrizio ha invece scritto un messaggio di in bocca al lupo. Perché anche se il giocatore non ha trovato quello che si aspettava a Milano, è riuscito a regalare, lungo il suo percorso in nerazzurro, emozioni che i tifosi ricorderanno molto a lungo. Se non per sempre.

Non hai scritto la storia che i tifosi dell’Inter avrebbero voluto leggere, ma nonostante tutto in questi 3 anni li hai fatti gridare come nessuno.



Un ottimo calciatore, una persona perbene: buona fortuna Davide Frattesi. pic.twitter.com/L2Ki1Jq9gs — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 12, 2026

"Non hai scritto la storia che i tifosi dell’Inter avrebbero voluto leggere, ma nonostante tutto in questi 3 anni li hai fatti gridare come nessuno. Un ottimo calciatore, una persona perbene: buona fortuna Davide Frattesi", ha scritto Biasin.