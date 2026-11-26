Davide alla Lazio è rinato: ecco il pensiero del giornalista sportivo in merito all'interrogativo posto da un tifoso
VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Carnevali ci ha provato in estate ma abbiamo detto no"
Ha avuto senso per l'Inter vendere Frattesi per prendere Curtis Jones? A questo interrogativo ha risposto Fabrizio Biasin ai microfoni di Radio Sportiva, che per Frattesi nutre un sentimento particolare: CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO.
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